Ghisolfi tuona: “Rigore chiaro, è inaccettabile. Esigo rispetto per tutti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Florent Ghisolfi, ds della Roma, ha commentato il pareggio di Monza al termine del fischio finale.

Ghisolfi: “Decisione che non comprendiamo”

Queste le sue parole: “Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio ma quello che è successo oggi è inaccettabile, credo che tutti abbiano visto che era un rigore chiaro. L’arbitro era a una certa distanza ma perché il Var non interviene? Esigo rispetto per tutti, i calciatori, il mister e i nostri tifosi, c’è molta frustrazione negli spogliatoi per quello che è successo”.

Vi ha spiegato qualcosa l’arbitro?

“Per il momento no ma appena possibile chiederemo come mai abbia preso una decisione del genere che non comprendiamo”.