Romania-Olanda, probabili formazioni e dove vederla

Da una parte c’è la sorpresa Romania che è riuscita ad arrivare prima in un girone complicato, dall’altra l’Olanda che ha bisogno di ritrovare certezze dopo una fase a gironi non giocata nel migliore dei modi. L’unica volta che le due squadre si sono sfidate in un grande torneo internazionale risale alla fase a gironi di EURO 2008 quando gli olandesi si imposero per 2-0. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo martedì 2 luglio alle ore 18.

Probabili formazioni Romania-Olanda

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus. All. Iordanescu

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. All. Koeman