Sci Alpino: 2 prove libere il 26 e 27 dicembre. Gli uomini a Bormio, le donne a Lienz. Federica Brignone e Sofia Goggia alla riscossa

Il circo bianco non conosce soste, almeno per il Natale. Nei prossimi giorni ci saranno le prove libere sia per gli uomini, impegnati per la discesa libera di Bormio del 28-12 e nei successivi 2 super G (sempre a Bormio) del 29 e 30 dicembre, sia per le donne che gareggeranno a Lienz (Austria) in gigante martedi 28 e nello slalom mercoledi 29 dicembre.

Le prove ufficiali maschili saranno precedute da quelle libere il 26 e 27, cosi come quelle femminili. Per quanto riguarda gli uomini, la squadra azzurra attende gli acuti di Paris ed Innerhofer; per le donne, invece, Sofia Goggia (635 pt.) dovrà riscattarsi dalle ultime prove, deludenti, della scorsa settimana per poter recuperare in classifica sulla statunitense Shiffrin (750 pt.).

Si attendono la conferma della ritrovata Marta Bassino, ed i piazzamenti di rilievo (o vittorie) della Brignone e di Elena Curtoni. Se dalla valanga maschile non possiamo aspettarci exploit (per ora, ma mai dire mai), al contrario, da quella femminile ogni cosa potrà succedere, vista la qualità delle stesse sciatrici rosa ed il loro stato di forma.

Convocati maschili per Bormio (Ita)

Paris, Innerhofer, Marsaglia, Bosca, Casse, Franzoni, Franzoso, Zazzi e Molteni;

Convocate femminili per Lienz (Aut)

Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino ed Elena Curtoni. La Brignone prenderà il via sia nel gigante che nello slalom.

Classifica Uomini

1) Odermatt (Svi)

633 punti;

2) Mayer (Aut)

405 pt.;

3) Kilde (Nor)

329 pt.;

4) Pinturault (Fra)

314 pt.;

5) Kristoffersen (Nor)

287 pt.;

6) Kriechmayr (Aut)

277 pt.;

7) Feuz (Svi)

255 pt;

8) De Aliprandini (Ita)

205 pt.;

9) Feller (Aut)

181 pt.;

10) Paris (Ita)

174 pt.;

Classifica femminile

1) Shiffrin (Usa)

750 punti;

2) Goggia (Ita)

635 pt.;

3) Vlhova (Svk)

435 pt.;

4) Brignone (Ita)

342 pt.;

5) Hector (Sve)

338 pt.;

6) Jhonson (Usa)

322 pt.;

7) Siebenhofer (Aut)

317 pt.;

8) Lara Gut-Behrami (Svi)

298 pt.;

9) Mowinckel (Nor)

285 pt.;

10) Curtoni (Ita)

276 pt.;

17) Marta Bassino (Ita)

198 pt.