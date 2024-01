Sinner entra nella storia. Djokovic battuto ed è finale agli Australian Open

Sinner entra nella storia, è in finale agli Australian Open

In molti dicevano che per vedere Sinner in una finale dello Slam era solo questione di tempo, ed in effetti oggi quanto previsto è accaduto, Djokovic annichilito in quattro set, con i primi due che per il serbo sono stati devastanti subendo un 6-1 6-2 che non ammette repliche.

Adesso possiamo dirlo, Sinner è il futuro del tennis italiano ma anche mondiale, e per Djokovic sarà dura batterlo, negli ultimi quattro confronti il serbo è sotto 3-1, con il tennista italiano che è migliorato sotto tutti i punti di vista ma sopratutto nella seconda servizio ha fatto progressi significativi.

Questo il punteggio finale: 6-1. 6-2. 6-7. 6-3, ed ora Domenica 28 c’è la finale degli Australian Open, e sognare non costa niente.