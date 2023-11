Spagna, già qualificata, in campo questa sera, alle 20.45, contro la Georgia nell’ultima gara valida per le qualificazioni a UEFA Euro 2024. Il tecnico della Roja, de la Fuente, opta per il 4-3-3. Panchina per Morata, spazio per Joselu, in avanti, sostenuto da Yamal e Oyarzabal. In mezzo al campo Gavi, accanto a Merino e al centrocampista del Real Sociedad Zubimendi. Davanti ad Unai Simon, in difesa, titolari Le Normand e Torres centrali, con Navas e Grimaldo sulle fasce. Non manca, invece, nella Georgia, Khvinca Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni:

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon; Navas, Le Normand, Torres, Grimaldo; Gavi, Zubimendi, Merino; Yamal, Joselu, Oyarzabal. CT. de la Fuente

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Lochoshvili, Shengelia; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT. Sagnol