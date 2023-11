Spagna, già qualificata, chiude le qualificazioni contro la Georgia. Roja obbligata a vincere per difendere il primato nel girone, conteso con la Scozia, lontana due punti. D’altro canto, la Georgia, già eliminata, è reduce dal pareggio proprio contro gli scozzesi con doppietta di Kvaratskhelia. La gara d’andata è terminata 1-7 per gli uomini di de la Fuente. Il match, in programma domenica alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon; Navas, Le Normand, Torres, Grimaldo; Gavi, Zubimendi, Merino; Yamal, Joselu, Oyarzabal. CT. de la Fuente

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Lochoshvili, Shengelia; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT. Sagnol