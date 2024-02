SportPaper TV, lunedi sera alle 21.30 su Radio Roma Television

Lunedi alle 21.30 vi aspettiamo con Roberta Pedrelli per una nuova puntata di SportPaper TV. Sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television una nuova puntata di SportPaper TV, tutto il calcio in 90 minuti. In studio l’agente Fifa Adriano Tommasi, il giornalista Giampiero Giuffrè e gli opinionisti Claudio De Francesco e Fabrizio Tomasello.

Sport Paper TV, lunedi alle 21.30

In collegamento l’ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino, una puntata come sempre da non perdere. Seguiremo in diretta le gare di campionato di Roma e Lazio. Dalla redazione di Milano, Samuel Tafesse.