Supercoppa Italiana: Napoli-Fiorentina, i precedenti

Napoli-Fiorentina, tanti i precedenti tra Maradona, Baggio, Batistuta e Osimhen

Quella del Al-Awwal Park Stadium di Riyadh sarà la prima sfida in Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina. Da una parte i campioni d’Italia in carica, dall’altra i viola, finalista dell’ultima edizione della Coppa Italia. Sfida numero 172 tra i due club, con un sostanziale equilibrio tra le parti: 61 vittorie per i partenopei, 60 a favore dei toscani e 50 pareggi. L’ultimo precedente, risalente alla gara d’andata del campionato in corso, sorride ai viola, vincitori per 1-3 al Maradona con reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez (Osimhen per gli azzurri). Partiamo dal 1968/969, anno dell’ultimo campionato vinto a Firenze. In quella stagione, i gigliati si imposero ben due volte sui campani, per 1-3 a Napoli, e 2-1 in Toscana.

È proprio alla Fiorentina che si associa il più dolce ricordo partenopeo: quello del 10 maggio 1987, primo scudetto. Il 1-1 del San Paolo, con reti di Carnevale al minuto numero 29 e di Roberto Baggio, che lascia per la prima volta la firma nella massima serie, regala il primo trionfo al Napoli di Maradona. Tra i precedenti più celebri c’è quello del 17 settembre 1989, storica rimonta del Napoli, poi campione d’Italia, da 2-0 a 3-2, con doppietta ancora di Roberto Baggio. Nel 1994/1995 grazie al gol in Campania, Gabriel Omar Batistuta raggiunse le dieci gare consecutive in gol.

Altro incontro importante tra i due club risale alla stagione 2013/2014, finale di Coppa Italia: fu il Napoli di Benitez a imporsi sui viola, guidati da Montella, per 3-2, con doppietta di Mertens e reti di Insigne e Vargas. Ancora i toscani si legano ad un ricordo dei campani. Nell’ultima giornata della passata stagione, giorno della festa scudetto degli uomini di Spalletti, la rete di Osimhen dal dischetto regala altri tre punti agli azzurri.