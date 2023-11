Sfida fondamentale per la Svizzera in ottica qualificazione a Euro 2024. Gli elvetici affrontano il Kosovo. I padroni di casa, reduci da due pareggio consecutivi, obbligati a vincere per consolidare la propria posizione nel girone. Dall’altra parte, invece, il Kosovo, momentaneamente quarto a quota 10, troppo distante dal secondo posto. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 2-2. Il match, in programma alle 20.45, sarà visibile all’interno di Diretta Gol sul canale 202 di Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Akanji, Elvedi, Zesiger, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Amdouni, Vargas. CT. Yakin

KOSOVO (3-5-1-1): Muric; Dellova, Aliti, Hajrizi; Hadergjonaj, Loshaj, Zyba, Muslija, Vojvoda; Rashica; Rrahmani. CT. Gliha