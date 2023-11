Israele-Svizzera, le ultimissime sulle formazioni

Sfida chiave nel gruppo I. La nazionale di Yakin, seconda nel girone, pronta a riprendersi il primato, attualmente in mano alla Romania. Il tecnico degli elvetici opta per il 4-3-3. Difesa affidata al duo di centrali composto da Schar e Akanji, davanti al portiere nerazzurro Sommer, con Fernandes e Rodriguez sulle fasce. A centrocampo dentro Freuler, Xhaka insieme all’ex bianconero Zakaria. In avanti il tridente con Shaqiri, Amdouni e Vargas.

Le probabili formazioni:

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Lavi, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa; Safuri, Abu Fani, Do. Peretz; Gloukh, Zahavi, Kanichowsky. CT. Hazan

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Amdouni, Vargas. CT. Yakin