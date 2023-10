Svizzera in campo contro la Bielorussia questa sera alle 20.45. Nazionale elvetica costretta a vincere per rinforzare il proprio primo posto nel girone e allontanare Romania e Israele, rispettivamente al secondo e terzo posto. Dall’altra parte, la Bielorussia, penultima nel gruppo, ma reduce da un buon pareggio a reti inviolate contro la Romania. La gara d’andata, disputata a Novi Sad, in Serbia, lo scorso marzo, è terminata 0-5 per la Svizzera con tripletta di Steffen e reti di Xhaka e Amdouini. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Vargas, Xhaka, Freuler, Steffen; Shaqiri; Amdouni, Itten. CT. Yakin.

BIELORUSSIA (5-3-2): Ignatovich; Yuzepchuk, Politevich, Polyakov, Volkov, Pechenin; Bocherov, Gromyko, Korzun; Kontsevoy, Morozov. CT. Alos.