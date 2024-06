UEFA EURO 2024, Barak condanna la Repubblica Ceca (1-2). La Turchia di Yildiz affronterà l’Austria agli ottavi

Cominciano forte le due squadre con le idee molto chiare di ciò che vogliono fare ma la partita si complica subito per la Repubblica Ceca che si vede espellere Barak per doppia ammonizione presa prima all’11’ che commette un fallo tattico su Kadioglu e poi al 20′ per un pestone ai danni di Ozcan. Da questo momento è la Turchia che prende in mano il pallino del gioco senza però creare occasioni clamorose dalla parte di Stanek. Anzi, l’occasione più importante capita ai cechi con Jurasek che stoppa e calcia ma Gunok è molto bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita.

La Turchia passa ed elimina la Repubblica Ceca

Nel secondo tempo riparte con un altro spirito la Nazionale turca che dopo pochi secondi Yilmaz di testa impegna un attentissimo Stanek ma il vantaggio arriva al 51′ grazie a un tiro potente e preciso di Calhanoglu dalla sinistra dell’area di rigore. La Repubblica Ceca però non molla nonostante l’inferiorità numerica e viene premiata al 66′ grazie a Soucek che non perdona il grave errore di Gunok in fase di impostazione. La Repubblica Ceca non riesce a completare la rimonta e anzi subisce il gol dell’1-2 di Tosun al 94′ ed è costretta a salutare l’Europeo da ultima del girone.

Repubblica Ceca-Turchia, tabellino del match

Reti: 51′ Calhanoglu, 66′ Soucek, 94′ Tosun

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Stanek (55′ Kovar); Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod (75′ Lingr), D. Jurasek (81′ M. Jurasek); Barak, Hlozek (55′ Chory); Chytil (55′ Kuchta). Ct. Hasek

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Ozcan (46′ Ayhan), Yuksek (63′ Yokuslu); Guler (75′ Tosun), Calhanoglu (87′ Kokcu), Yildiz (76′ Aktürkoğlu); Yilmaz. Ct. Montella

Arbitro: Istvan Kovacs

Ammoniti: 11′ Barak, 31′ Ozcan, 34′ Schick, 37′ Yildiz, 49′ Yuksek, 64′ Gunok, 66′ Calhanoglu, 68′ Cakir, 81′ Muldur, 85′ Cerv, 85′ Akaydin, 95′ Kokcu, 95′ Ayhan, 98′ Soucek, 98′ Guler

Espulsioni: 20′ Barak, 98′ Chory