Punto storico per la Georgia. Protagonista assoluto di giornata il portiere Mamardashvili, autore di parate decisive per tutti i novanta minuti

Georgia e Repubblica Ceca hanno aperto il sabato pomeriggio di gare ad Euro 2024. Calcio d’inizio alle 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo. Dopo i rispettivi ko all’esordio con Turchia e Portogallo, entrambe le formazioni si sono sfidate per una gara da dentro o fuori. La partita ad Amburgo è finita 1-1. Con gli attuali risultati, la classifica del Gruppo F, risulta aggiornata così: Turchia (3); Portogallo (3); Repubblica Ceca (1); Georgia (1).

PRIMO TEMPO Un pimo tempo vivo e ricco di emozioni al Volksparkstadion e con un risultato a sorpresa. All’intervallo è la Georgia di Sagnol a essere in vantaggio grazie al rigore realizzato nel recupero da Mikautadze. Prima e dopo, però, è stato il portiere Mamardashvili l’assoluto protagonista del match, capace di affrontare almeno otto tiri nello specchio e compiere almeno tre miracoli su Hlozek e Schick. La prima frazione di gioco termina 1-0.

SECONDO TEMPO Il secondo tempo la Repubblica Ceca prende subito possesso del gioco e per quasi tutti e 45 i minuti tiene testa agli avversari. Il gol del pareggio arriva al 59′ con Schick. Nonostante le numerose occasioni per vincere la partita, la formazione di Hasek non riesce a insaccare la palla. Nei minuti finale anche la Georgia perde diverse occasioni per vincere la partita, ma a triplice fischio finale il risultato è di 1-1.

Georgia-Repubblica Ceca, Risultato e tabellino

1-1

Reti: 45+4 Mikautadze (G); Shick (R.C).

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia (36′ st Gvelesiani), Kashia, Dvali; Tsitaishvili (17′ st Lochoshvili), Davitashvili (17′ st Chakvetadze), Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia (36′ st Lobjanidze). A disp.: Loria, Gugeshashvili, Zivzivadze, Kvilitaia, Gocholeishvili, Lochoshvili, Kvekveskiri, Kiteishvili, Altunashvili, Shengelia, Tabidze, Sigua. Ct.: Sagnol.

Rep. Ceca (3-4-3): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod (36′ st , Soucek, D. Jurasek (36′ st Barak); Cerny (10′ st Lingr), Schick (23′ st Chytil), Hlozek (10′ st M. Jurasek). A disp.: Kovar, Jaros, Zima, Vitik, Barak, Sevcik, Kuchta, Doudera, Chytil, Chory, Cerv, Vlcek, Sulc. Ct.: Hasek

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 49′ rig. Mikautadze (G), 14′ st Schick (R)

Ammoniti: Kashia, Gvelesiani, Mekvabishvili (G); Coufal, Provod, D. Jurasek, Holes, Soucek (R)

Espulsi: nessuno