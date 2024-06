Olanda e Francia non si fanno male (0-0). Rete annullata nella ripresa a Dumfries

Finisce in parità la partita tra Olanda e Francia, con le due formazioni che sono a braccetto in testa alla classifica del girone. Mbappè è rimasto seduto in pancxhina a causa del suo infortunio al naso, e la sua assenza in attacco si è fatta sentire, con l’Olanda che ha provato a vincere la partita. Nel primo tempo due occasioni per gli orange con Gapko e Frimpong, con la Francia che comunque ha controllato. Nella ripresa rete annullata dopo controllo al Var all’Olanda a causa di un fuorigioco di Dumfries.

Olanda-Francia,il tabellino:

OLANDA (4-3-3) Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten (73′ Veerman), Simons (73′ Wijnaldum), Reijnders; Frimpong (73′ Geertruida), Depay (79′ Weghorst), Gakpo. All. Koeman.

FRANCIA (4-3-3) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé (75′ Coman), Thuram (75′ Giroud), Griezmann. All. Deschamps.