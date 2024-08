USA-Serbia e Francia-Germania, il racconto delle due semifinali

È calato il sipario sulla Bercy Arena, palcoscenico dell’ultima semifinaledel torneo olimpico di basket, che ha visto andare in scena una delle partite più emozionanti di questa edizione, di cui sono state protagoniste la Serbia di Nikola Jokic e gli Stati Uniti delle più brillanti stelle della pallacanestro mondiale.

Di nuovo Francia e USA in finale delle Olimpiadi

I primi 3 quarti della partita sono stati rappresentati da un totale dominio della formazione slava, che dopo 30 minuti stavano surclassando la nazionale a stelle e strisce, che trascinata da uno straripante Steph Curry da 36 punti che siè confermato una sentenza dall’arco grazie a un’insensata prestazione balistica da 8 triple su 13 tentate, sono riusciti a ribaltare il parziale negativo di 15 punti in un quarto quarto perfetto, riuscendo a chiudere la sfida 95-91.

Dall’altra parte del tabellone si sono invece incrociati i Campioni del Mondo della Germania contro i padroni di casa della Francia, che sono riusciti ad ottenere la qualificazione in finale anche facendo a meno di Gobert, che ha messo i piedi sul parquet per soli 5 minuti lasciando libertà al compagno di reparto Wembanyama, che nonostante una prestazione difensivamente non eccelsa, ha messo a referto 11 punti e 7 rimbalzi nel trionfo per 95-91 sui tedeschi, a cui non è bastato Dennis Schroder.

Si daranno quindi appuntamento domani sera alle 21:30 le due squadre che erano sin dall’inizio le principali contendenti per titolo, per dare vita a uno dei più classici incontri delle finali olimpiche, in cui la Francia cercherà di vendicarsi dopo la beffa nella scorsa edizione alle Olimpiadi di Tokyo, mentre gli USA proveranno a tenere saldo il loro status di padroni indiscussi di questo sport.