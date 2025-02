Accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per Jannik Sinner

Sinner squalificato: salterà quattro Master 1000

Epilogo del caso Closterbol per Jannik Sinner. Trovato positivo nel marzo 2024, con una concentrazione inferiore a un miliardesimo di grammo per libro, il numero 1 al mondo ha trovato un accordo con la Wada. La squalifica in atto andrà dal 9 febbraio al 4 maggio, che lo costringerà a saltare quattro Master 1000, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. L’altotesino sarà presente agli Internazionali d’Italia.

L’agenzia mondiale antidoping ha poi dichiarato: “aver stipulato un accordo per la risoluzione del caso del tennista italiano Jannik Sinner, che accetta un periodo di inammissibilità di tre mesi per una violazione delle regole antidoping che lo ha portato a risultare positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024”.