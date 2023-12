Verso Atletico Madrid-Lazio, alle 18.45 parla Sarri | Il tecnico lancia Castellanos?

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra l’Atletico Madrid e la Lazio dove in palio ci si giocherà il primo posto nel girone E, con i Colchoneros che hanno a disposizione due risultati su 3 per passare come primi della classe anche se la squadra di Sarri vuole vendere cara la pelle.

Verso Atletico Madrid-Lazio, Sarri opta per il turnover

E proprio per analizzare la gara contro la squadra del Cholo Simeone, Maurizio Sarri parlerà quest’oggi in conferenza insieme a Manuel Lazzari. Diversi i cambi a cui potrebbe affidarsi Sarri, tra cui Kamada, Vecino e Castellanos visto che servirà un’impresa un po’ come all’andata.