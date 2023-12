Il mondo del calcio è sempre in rapido cambiamento. Un esempio è la situazione di Matthias Vecino, che aveva avuto un atteggiamento sbagliato dopo la partita contro il Cagliari, e per questo non era stato convocato dal tecnico biancoceleste in vista della partita di Coppa Italia contro il Genoa. Ad oggi, però la circostanza è cambiata.

Le scuse di Vecino

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sembrerebbe che mercoledì nella sfida importantissima di Champions contro l’Atletico Madrid, Vecino tornerà titolare. La questione in casa Lazio si è risolta dopo le scuse del giocatore che all’ultimo è stato inserito nella lista dei convocati in vista della trasferta di Verona. Il tecnico biancoceleste non potrà fare a meno dell’esperienza del giocatore nelle gare europee considerano che i biancocelesti si giocano il primo posto nel girone.