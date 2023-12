Manca sempre meno alla sfida di domani tra Hellas Verona e Lazio anche se tramite i canali social dei biancocelesti arrivano buone notizie per Sarri. L’allenatore per la sfida del Bentegodi recupera Casale e Zaccagni così come Vecino che è stato reintegrato in rosa dopo le scuse fatte alla società con i tifosi che si sono schierati prontamente dalla parte del centrocampista uruguaiano ex Inter.

I convocati di Sarri:

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.