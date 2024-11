Verso Lazio-Porto, Baroni si coccola Zaccagni e Castellanos. L’attaccante convocato da Scaloni

Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio vuole continuare il suo cammino anche in Europa. Queste le probabili formazioni in vista della sfida di giovedì con Baroni che conferma Castellanos, convocato dal ct Scaloni in Nazionale.

Lazio-Porto, le probabili formazioni:

LAZIO: (4-2-3-1) – Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

PORTO: (4-2-3-1) – Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All.: Vitor Bruno.