Verso Napoli-Udinese, un solo dubbio per Garcia | Le probabili formazioni

Il Napoli ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria in campionato che manca dal 27 agosto mentre l’Udinese è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Serie A. Ballottaggio Zielinski-Elmas a centrocampo mentre Garcia in attacco ha le idee chiare schierando Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Sottil, invece, ripropone titolare Lovric dopo che nell’ultima sfida contro la Fiorentina era rimasto in panchina per dare spazio a Payero.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen T.; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. Allenatore: Andrea Sottil.