I rossoneri di Pioli voleranno a Praga per giocare il ritorno degli ottavi di UEFA Europa League giovedì 14 marzo alle 18.45. Il Milan ha battuto i cechi per 4-2 nel primo scontro. All’Eden Arena si dovrà tenere la massima attenzione per portare a casa la qualificazione. I ragazzi di Jindrich Trpisovsky cercheranno di fare la partita della vita e di ribaltare il risultato dell’andata.

Slavia Praga-Milan, le possibili scelte di Pioli

Stefano Pioli nell’ultima gara di campionato ha attuato un largo turover, la qualificazione è un obiettivo importante da raggiungere. In attacco tornerà Rafa Leao assieme a Giroud e uno tra Pulisic e Chukwueze. Previsto anche il rientro da titolare di Adli, probabilmente al posto di Bennacer, mentre in difesa spazio a Tomori accanto a Gabbia. Mentre Leao e Giroud si riprenderanno le loro rispettive posizioni, Okafor e Jovic saranno pronti a subentrare in caso di necessità.

L’allenatore rossonero dovrebbe schierare la sua formazione migliore, si potrebbe vedere un Milan in modulo 4-2-3-1, con Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Per la trasferta in Repubblica Ceca il più in dubbio è Kalulu, che è tornato in campo solo contro l’Empoli ed è quello più indietro fisicamente.