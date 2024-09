Zalewski-Galatasaray, oggi incontro decisivo a Trigoria | In arrivo emissari del club turco

Il Galatasaray insiste per Zalewski: in programma per oggi un incontro a Trigoria per sbloccare l'operazione e convincere il ragazzo, alla Roma 10 milioni di euro.

La trattativa tra Roma e Galatasaray per Nicola Zalewski potrebbe vivere una giornata importante oggi. Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e potrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato. Ecco tutti gli aggiornamenti sull’affare.

Il Galatasaray fa sul serio per Zalewski: 10 milioni alla Roma e offerta da definire al ragazzo

Come rivelato da Alfredo Pedullà, è confermato l’incontro tra Zalewski e il Galatasaray di oggi pomeriggio. Alcuni emissari del club turco sono attesi a Trigoria per definire la propria offerta alla società giallorossa, che chiede 10 milioni nonostante il contratto del polacco sia in scadenza, e per convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Altri aggiornamenti sono previsti in serata.