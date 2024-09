Roma, pronta l’offerta del Galatasaray per Zalewski: la palla passa al calciatore

Il mercato della Roma non è ancora finito: o meglio, in uscita cuoce ancora qualcosa. Il Messaggero fa il punto sulla trattativa che porterebbe Nicola Zalewski al Galatasaray. Secondo il quotidiano, il club turco potrebbe sborsare 12 milioni, offrendo i 2,5 milioni di stipendio al calciatore: così l’affare si potrebbe chiudere presto. Anche per il Corriere della Sera, l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore alle condizioni economiche sopra indicate.

Roma, pronti ad accettare l’offerta per Zalewski: il giocatore prende del tempo per decidere

La Repubblica, questa mattina, racconta che Zalewski si è preso del tempo per decidere, non essendo del tutto convinto dalla destinazione. Da Istanbul, però, prosegue il pressing che potrebbe trasformarsi in una fumata bianca già nelle prossime ore. Il Tempo precisa che il Galatasaray potrebbe avvicinarsi all’offerta di qualche settimana fa del PSV Eindhoven. L’affare con gli olandesi non andò in porto per i dubbi di Zalewski nei confronti della destinazione.