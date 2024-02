Zilliacus si arrende: “Sono stato vicino a prendere l’Inter ma ora devo fermarmi”

Thomas Zilliacus torna a parlare dell’Inter. Il magnate finlandese svela il retroscena legato al mancato acquisto del club di Zhang: “Gli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, coinvolta in un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio dell’Inter, hanno annunciato oggi che la società ha interrotto il processo per provare ad acquistare l’Inter mentre Thomas Zilliacus punterà a ripulire il suo nome dalle false e malevole accuse che negli ultimi giorni sono emerse da fonti di Singapore. Thomas Zilliacus sta lavorando da ormai un anno alla costruzione di un consorzio che vuole rendere l’Inter la migliore squadra di calcio del mondo e una contendente permanente alla vittoria del campionato italiano e della Champions League. XXI Century Capital ha presentato un’offerta nel novembre 2023 ed era molto vicina alla conclusione di un accordo. Quel processo è stato ora deragliato dalle accuse false e dannose pubblicate per la prima volta sul Singapore Straits Times (ST), il quotidiano di punta in lingua inglese del media finanziato dallo stato SPH Media Trust di Singapore”.

Zilliacus: “Accusato di false accuse”

E poi ancora: “Secondo ST, le forze di polizia di Singapore (SPF) hanno emesso mandati di arresto per l’intero consiglio di amministrazione del 2016 della società di social e-commerce YuuZoo, quotata a Singapore, di cui Thomas Zilliacus era presidente. Rendendo pubblico il mandato d’arresto, la ST e l’SPF hanno fatto sembrare lui e i suoi colleghi membri del consiglio dei criminali e dei fuggitivi quando questo non è vero e il fatto è l’esatto contrario. Secondo ST, l’SPF ha affermato che tutti i membri del consiglio, che sono tutti cittadini stranieri, si sono rifiutati di tornare a Singapore per ascoltare ciò di cui l’SPF ha deciso di accusare il consiglio. Niente è più lontano dalla verità. Da quando la Borsa di Singapore (SGX) nell’aprile 2018 ha deciso prima di sospendere le negoziazioni delle azioni di YuuZoo, società in rapida crescita e di grande successo, e poi ha chiesto a SPF di avviare un’indagine per verificare se YuuZoo nel 2015 e nel 2016 potesse aver ingannato il mercato, Thomas Zilliacus ha chiesto all’SPF di porre rapidamente fine alle indagini in modo che il consiglio possa difendersi in pubblico”.