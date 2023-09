Benfica-Salisburgo, probabili formazioni e dove vederla

Benfica e Salisburgo si sfidano questa sera alle 21 nell’altro match del girone D, stesso dell’Inter, impegnato contro il Real Sociedad. Lusitani, alla quarta vittoria consecutiva in campionato, proveranno a ripetere l’ottimo girone della passata edizione, dove arrivò primo davanti PSG e Juventus, salvo essere eliminati, poi, proprio dai nerazzurri nel quarto di finale. Gli austriaci, invece, avversari di ben due italiane nella passata stagione, Milan in Champions e Roma in Europa League, vogliono continuare con le buone prestazioni che gli hanno al primo posto in campionato con 19 punti in 7 partite. L’incontro sarà visibile su Sky Sport, e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Aursnes; Joao Neves, Orkun Kokcu, Joao Mario; Rafa Silva, Cabral, Di Maria.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Baidoo, Terzic; Bistrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh; Simic, Konaté.