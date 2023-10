Allegri in emergenza attacco: alle spalle di Kean giocherà Miretti. Panchina per Milik e Kostic, Mckennie e Cambiaso sugli esterni. A centrocampo confermato il trio composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot. Non cambia la difesa, affidata ancora a Danilo, Bremer, ex della gara, e Gatti. In casa Torino c’è Tameze in difesa con Schuurs e Rodriguez. Anche Juric costretto a rinunciare a Buongiorno, Sazonov e Soppy.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1-): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Miretti, Kean. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata. All. Juric.