Juventus, Allegri sceglie la doppia K per battere il Torino | Le ultime

Quest’oggi viste le assenze di Vlahovic e Chiesa toccherà a Filip Kostic caricarsi sulle spalle la Juventus e trascinarla verso la vittoria. Non sarà facile per i bianconeri però perchè di fronte ci sarà il Torino di Juric, che nel derby delle Mole venderà cara la pelle visto che il club di Cairo ha già fermato altre grandi squadre come la Roma.

Juventus, Kostic favorito su Cambiaso?

E allora ecco che Allegri potrebbe giocarsi la carta dell’ Eintracht preferito inizialmente a Cambiaso. Davanti tocca a Kean, fresco di convocazione in Nazionale, prendere il posto di Vlahovic.