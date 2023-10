“Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione perché più ne abbiamo meglio è. E poi stavano facendo bene, con 8 gol in due. Ma all’interno di un’annata succedono anche queste cose: vedremo quando recupererà Vlahovic dal male di schiena, spero il prima possibile. La risonanza di Chiesa è negativa, quindi non ha traumi: ha questo fastidio, il ragazzo era un po’ preoccupato perché viene da un infortunio al ginocchio. Abbiamo parlato e deciso di lasciarlo fuori, servono giocatori sani”

Sull’atteggiamento:

“Neanche a Bergamo ci siamo accontentati del punto. È che c’è stato un momento in cui potevamo far gol nell’ultima parte del primo tempo ma non siamo stati convinti. Poi l’Atalanta è una squadra forte e noi abbiamo fatto una partita importante, difendendo bene. Potevamo essere più cattivi. Domani sarà completamente diversa perché ci sarà uno stadio pieno, tutti vogliamo rigiocare la Champions l’anno prossimo, ci sarà il derby e dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente”