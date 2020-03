Accordo trovato tra ECA e UEFA per finire i campionati

Agnelli Lotito virologo | Anche l’Uefa si è convinta: prima i campionati (in Italia si pensa ai primi di giugno, sempre più lontano il sogno di ripartire a maggio), da metà luglio toccherà alle finali di Champions ed Europa League. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si è quindi arrivati ad un accordo tra i vertici ECA e la UEFA per portare a termine i campionati. La data stimata per il termine delle competizioni è il 15 Luglio. Oltre la quale la stagione 2019-2020 verrà messa in archivio con la dicitura sospesa.

La battuta di Agnelli a Lotito: “Sei diventato esperto Virologo?”

Sempre secondo il quotidiano sportivo romano un ruolo chiave nella definizione della questione lo ha giocato il Presidente bianconero Andrea Agnelli che, in quanto presidente dell’Eca, l’associazione che raduna i club più importanti del Vecchio Continente, ha un

peso grande nei dialoghi con Ceferin. “Il numero uno bianconero ha portato avanti le esigenze delle società che vogliono veder assegnati i titoli domestici e defi nite

le classifiche sul campo. La volontà è quella di creare un calendario omogeneo, nel quale la ripresa dei principali 12 campionati europei sia più o meno contemporanea, ma il fatto che Champions ed Europa League verranno disputate a luglio inoltrato metterà tutti

sullo stesso piano e non ci sarà concorrenza sleale”. Da segnalare infine il gustoso siparietto occorso durante l’assemblea informale della Lega Calcio tra il patron bianconero Agnelli e il pari grado laziale Lotito. Tutto è partito da un assunto del presidente dei biancocelesti «Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…». Tra sorrisi, battute e scongiuri, non è mancata la replica di Andrea Agnelli per quella che ormai è diventata una sit com in piena regola: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».