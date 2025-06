La Roma pensa a Gosens per la fascia sinistra

La Roma ha raggiunto un’intesa economica con l’Al Hilal per la cessione di Angelino, sulla base di circa 23 milioni di euro. I tempi per la cessione sono stretti, il mercato in Arabia chiude domani, anche se un aereo privato è pronto a volare verso l’Arabia con il difensore giallorosso.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Gasperini vorrebbe portare a Roma il suo ex difensore Gosens attualmente alla Fiorentina.