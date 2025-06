La Juventus ha l’obiettivo di fare il restyling all’attacco. La dirigenza e il tecnico valutano i profili giusti da portare alla Continassa. Il sogno resta Gyokeres, ma spuntano anche altri nomi, intanto da Torino parte il tentativo per Nuno Tavares appena riscattato dalla Lazio.

Juventus, occhi anche su Nuno Tavares

Il sogno della Juventus per l’attacco è Viktor Gyökeres, ma per l’attaccante dello Sporting Lisbona la concorrenza è agguerrita e cresce di giorno in giorno. L’ultima squadra ad inserirsi nella corsa è l’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi, pronta a investire cifre importanti per regalare al tecnico piacentino una squadra all’altezza. Dopo il No di Osimhen, che punta alla Premier League, anche per il giocatore dello Sporting spuntano sirene inglesi: Arsenal e Manchester United sono alla finestra, pronte a offrire ingaggi prestigiosi.

Gyökeres resta un obiettivo concreto ma complesso. Lo Sporting lo valuta intorno ai 70 milioni, bonus esclusi, ma il suo stipendio da 3 milioni lordi a stagione rientra nei parametri della società bianconera. Ma la Vecchia Signora ha puntato l’obiettivo su un altro giocatore: Nuno Tavares. La Lazio lo ha appena riscattato a titolo definitivo dall’Arsenal per 5 milioni di euro, mettendolo sotto contratto per le prossime tre stagioni fino a giugno 2028. Classe 2000, il portoghese ex Benfica e Marsiglia ha servito 8 assist in 23 presenze al suo primo campionato di Serie A. L’unico neo del portoghese sono gli infortuni. La stagione passata è stato costretto a fermarsi tante volte: 7 sono stati gli infortuni muscolari, che gli hanno fatto saltare 19 partite per un totale di 100 giorni di stop.