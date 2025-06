La Lazio sta pianificando con attenzione alle nuove trattative di mercato, valutando profili di giocatori adatti alle proprie necessità ed esigenze. La strategia di mercato biancoceleste nasce dal lavoro a stretto contatto tra l’allenatore Maurizio Sarri e Fabiani. Tra le novità in arrivo, ci sarebbe l’interesse per un giocatore dell’Arsenal.

Lazio, Oleksandr Zinchenko nel mirino

Il club di Formello ha l’opportunità dell’acquisto del terzino sinistro Oleksandr Zinchenko, attualmente in forza all’Arsenal. Stando alle indiscrezioni riportate, il terzino non rientra più nel progetto del tecnico Mikel Arteta.

Il giocatore 28enne, ucraino, cerca una nuova destinazione e, stando alle indiscrezioni, sarebbe attratto dall’idea di giocare in Serie A. La Lazio avrebbe intenzione di portarlo via da Londra, ma c’è l’ostacolo ingaggio. A quanto pare le sue elevate richieste economiche rappresentano un ostacolo importante e difficile da superare per la squadra di Claudio Lotito. Zinchenko percepisce attualmente uno stipendio netto di circa 5 milioni di euro a stagione, una cifra che supera i limiti finanziari della Lazio.

Mentre l’Arsenal sembra disposto a cedere il calciatore, stimandone il valore intorno ai 5 milioni di euro, una cifra giusta per il terzino stando al valore dell’attuale mercato, chi dovrebbe cedere è il giocatore. Infatti, per riuscire ad avviare la trattativa e concretizzare l’affare, l’ucraino dovrebbe accettare di dilazionare tale ingaggio su un contratto pluriennale. La Lazio farà il tentativo con l’entourage del ventottenne perché non nasconde la sua attrazione per le qualità del giocatore: una grande versatilità quella di Zinchenko, che può essere schierato sia come terzino sinistro sia in posizioni più avanzate sulla fascia, portando con sé un’esperienza internazionale di rilievo, arricchita da quattro titoli Premier League conquistati con il Manchester City.