Come ultima e penultima della classe, Ajax e AEK Atene cercano una vittoria che salvi quantomeno il salvabile visto che Marsiglia e Brighton sono già agli ottavi. La squadra olandese è condannata a vincere per scavalcare i greci e approdare in Conference League, terza competizione già vinta da Roma e West Ham.

Comparazione quote:

Olandesi nettamente favoriti in Europa League vista l’importanza dei 3 punti con il pareggio che è quotato più della vittoria della squadra greca.