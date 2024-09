Fantacalcio – Cutrone flop della terza giornata; volano Thuram e Barella

Calciomercato chiuso; tutto pronto per le nuove aste

Si chiude la terza giornata, l’ultima col mercato estivo ancora aperto; d’ora in poi via libera alle aste di riparazione ma anche a quelle d’inizio stagione per chi ha voluto attendere che si concludessero le compravendite. Vediamo intanto tutti i migliori e peggiori dell’ultimo turno.

PORTIERI – Nessun bonus particolarmente premiante per gli estremi difensori in questa giornata e quindi è la prestazione di base a fare la differenza; sono in tre a strappare la prima posizione con un 6,5 di fantamedia: Sommer, Falcone e Milinkovic-Savic. Tra questi è comunque il leccese a vantare la media più elevata (7) ma il cartellino giallo gli costa il primo posto in solitaria. Stessa votazione (7) anche per Turati che però incassa due reti e “retrocede” in fantamedia fino al 5. Il flop di giornata spetta a Carnesecchi che disputa una gara da 6 contro l’Inter ma subendo 4 reti finisce all’ultimo posto con la fantamedia del 2. Si fermano a 3 Gollini e Provedel che però hanno un voto di partenza inferiore (5).

DIFENSORI – Torna in Italia e al Fantacalcio e subito risulta decisivo Gosens; per lui un bel 7 in pagella che la rete trasforma in 10 a livello di fantamedia. Stessi numeri per Coco, prima rete in serie A, e Tchatcoua. Merita addisittura 7,5, risultando così il migliore di giornata a livello prestazionale, il laziale Tavares che con due assist chiude con la fm del 9,5 al pari di Pavlovic (6,5 + gol). Appena sotto Gaspar che merita 7,5 come il biancoceleste ma incamera un solo bonus-assist. Autorete e una bassa votazione di partenza (4,5) portano Djimsiti ad essere il flop di giornata con 2,5 di fantamedia. Poco meglio Dorgu che merita lo stesso voto al quale aggiunge un malus da espulsione che lo conducono ad una fantamedia del 3,5. Curiosa la situazione di Deprato che gioca una buonissima gara a Napoli meritando un bel 6,5. Un’ammonizione e soprattutto i due gol incassati come sostituto estemporaneo dell’espulso Suzuki lo portano ad un 4 poco lusinghiero. A livello di prestazione “netta”, senza bonus o malus, i peggiori sono Zappacosta ed i già menzionati Djimsiti e Dorgu con 4,5.

CENTROCAMPISTI – E’ Barella il Top di reparto nella terza giornata; per lui 7,5 di partenza e 10,5 totale compreso il bonus-gol. Alle sue spalle con 10 (7+3) Fabbian, Gyasi e Daniel Maldini. Al netto dei bonus alle spalle del centrocampista interista, oltre ai già citati, troviamo anche Ramadani, Neres e Bernabè. A confermare la giornata davvero negativa dell’Atalanta ecco che all’ultimo posto in mezzo al campo troviamo anche De Roon con il suo 4,5 frutto di una prestazione insufficiente e di un cartellino giallo. Stessa situazione per Gagliardini mentre Thorsby rimedia lo stesso voto senza nemmeno avere “bisogno” dell’ammonizione, risultando quindi il peggiore in assoluto del terzo turno.

ATTACCANTI – Thuram non fa pesare l’assenza in zona gol di Lautaro e con una doppietta realizzata in maniera praticamente identica, somma il +6 al suo splendido 8 in pagella, risultando con 14 di fantamedia il top assoluto della giornata. Sono ben sette le punte che aggiungono una rete alla loro prestazione da 7 agguantando la seconda posizione in coabitazione con la fantamedia del 10; sono Dia, Castellanos, Krstovic, Leao, Djuric, Lukaku e Bonny. Il rigore fallito, oltre che decidere la sconfitta del Como ad Udine, relega Cutrone all’ultimo posto tra gli attaccanti con 1,5 di fantamedia. Ben distanziato Retegui che merita 5, poi ridotto a 4,5 da un cartellino giallo. Altre insufficienze nette per Piccoli, Solbakken, Beltran, Pinamonti, Raspadori e Dovbyk tutti con 5.