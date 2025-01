Al Ferraris passa il Genoa: battuto il Monza per 2-0

Passa la formazione di Vieira. Altra sconfitta per i lombardi.

Tre punti per il Genoa, che supera il Monza in casa e sale a 26 punti in classifica, a pari merito con Torino e Udinese. Brianzoli ultimi a 13, -7 dalla zona salvezza. Decisive le reti di De Winter e Vàsquez nella ripresa.

Genoa – Monza, Turati ipnotizza Pinamonti

Nella prima frazione di gara è il Genoa ad avere le occasioni di maggior rilievo. I rossoblù, dopo l’occasione di Kyriakopulos che impensierisce difesa e Leali, hanno la prima vera occasione al ventottesimo con Turati che manda in angolo un tiro di Pinamonti. Passano pochi minuti e sono ancora loro due i protagonisti. Su calcio rigore, per fallo di Kyriakopoulos su Vàsquez, è il portiere dei brianzoli a ipnotizzare l’attaccante del Grifone e ad evitare lo svantaggio. Si conclude in pari, e senza reti, la prima parte della sfida.

Genoa – Monza, entrambe le reti nella ripresa

Nella ripresa altri ritmi e altro Genoa. La formazione di Vieira vicina alla rete con il neo acquisto Cornet e con Thorsby. La rete dell’1-0 sopraggiunge al minuto numero sessantuno. Dagli sviluppi di calcio di punizione Martin trova De Winter, che la appoggia di testa alle spalle di un incolpevole Turati. Il raddoppio all’ottantaquattresimo. Errore di Petagna e Dani Mota, che si fanno recuperare palla da Ekuban. Il calciatore rossoblù trova Cornet, il quale, a sua volta, la mette al centro dove c’è Vàsquez pronto a infilare l’estremo difensore biancorosso. Vincono i liguri, che salgono a 26.