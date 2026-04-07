Punto GG – Vola l’Inter con Lautaro; Conte vince lo spareggio e pensa alla Nazionale

Chivu abbatte Gasperini e torna a volare; gli azzurri fanno la festa ad Allegri

Torna il capitano e torna a vincere e convincere l’Inter di Chivu che supera la Roma con un cappotto pesante che potrebbe incidere ancora di più sul morale dei giallorossi, già minati prima dalla rimonta firmata Gatti e poi dall’eliminazione in Europa League ad opera del Bologna; nel girone di ritorno il rendimento della formazione di Gasperini, nonostante l’arrivo di Malen, è precipitato soprattutto a seguito della perduta impermeabilità difensiva che ne aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Per i nerazzurri ora sono sette le lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice e qualora riuscissero a superare indenni la prossima trasferta di Como potrebbero davvero tirare un sospiro di sollievo in vista del traguardo. Per la Roma s’impone ora una riflessione importante per non gettare alle ortiche quanto di buono fatto fino ad alcune settimane fa.

Nello spareggio Champions con vista sul tricolore del Maradona, il Napoli conquista tre punti pesanti nonostante le contemporanee assenze nel reparto avanzato di Lukaku, ormai in rotta con la società, e Hojlund, bloccatosi a pochi minuti dall’inizio della contesa. Giovane ha disputato una buona gara ma alla fine c’è vouto uno spunto di Politano per arrivare alla tanto sospirata meta. Al Milan, alla seconda sconfitta nelle ultime tre giornate, resta il rammarico per essersi fermato proprio sul più bello, quando cioè, dopo la vittoria nel derby, tutto sembrava possibile, ma anche la consapevolezza, secondo noi, di aver ottenuto finora il massimo con la rosa a disposizione priva di un vero attaccante di riferimento e con i vari Leao, Pulisic e Gimenez spesso fermi ai box per vari malanni.

Il Como frena, la Juventus allunga e l’Atalanta non molla

La zona Champions s’infiamma: ad Udine il Como accusa forse per la prima volta il peso delle proprie responsabilità oltre alla fatica dei numerosi nazionali sparsi per il mondo e rientrati alla vigilia della gara; a Fabregas spetta ora il compito più difficile: convincere la squadra a continuare a correre a perdifiato perché ancora nulla è stato conquistato ed allo stesso tempo mantenere la forza interiore data dalla consapevolezza di aver già fatto tantissimo. Chi sembra essere tornata ad alti livelli è la Juventus di Spalletti che spiana il Genoa già nel primo tempo e pur perdendo nuovamente Vlahovic si gode un ritrovato Di Gregorio, bravissimo per ben due volte nell’occasione del rigore calciato da Martin; tuttavia l’altalena di risultati delle ultime settimane invita alla prudenza.

In agguato, senza clamori, è ormai rientrata pienamente in corsa l’Atalanta che ha peraltro anche la doppia chance europea essendo ancora in lizza anche per la vittoria in Coppa Italia, come il Como del resto… La formazione di Palladino, smaltita la cocente eliminazione in Champions pare però molto concentrata e fossimo nelle formazioni che la precedono non dormiremmo sonni troppo tranquilli…