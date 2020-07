Inter, assalto ad Alaba

L’Inter infiamma il mercato, nel mirino dei nerazzurri c’è Alaba. Il difensore austriaco piace e molto al tecnico Conte. Marotta e Ausilio sono già all’opera per accontentarlo e regalargli dopo Hakimi un altro tassello importante per vincere. Il giocatore è duttile, può giocare sia terzino che mancino in una difesa a 3. Come riporta sportmediaset Alaba sarebbe stato a Milano ben due volte prima del lockdown, dove avrebbe incontrato la dirigenza nerazzurra, insieme al padre che lo rappresenta con la consulenza del super procuratore Zahavi.