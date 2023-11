Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita della sfida vinta contro la Fiorentina.

Allegri: “Abbiamo vinto uno scontro diretto”

Queste le sue parole riprese da TMW.

Quanto è importante questa vittoria? Un pensiero per la Toscana?

“Partiamo dalla cosa più importanza, la vicinanza per le vittime e i loro familiari. Ma noi toscani siamo tosti, ci rialzeremo velocemente. La partita è stata difficile e lo sapevamo, volevamo vincere. Complimenti alla Fiorentina, sempre difficile giocarci contro. Era importante allungare sulla 5^, era uno scontro diretto. Bravi i ragazzi, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto tutto per portare a casa il risultato”.

Cosa l’ha più sorpresa?

“La capacità di capire velocemente. Alla Juventus si deve passare da questo tipo di partite, per tornare a vincere”.

Terzo 1-0 consecutivo, è tornato il cinismo?

“Le partite sono difficili da vincere, specie gli scontri diretti. Bisogna migliorare, abbiamo sbagliato un paio di situazioni a campo aperto: se superi la prima linea di pressione della Fiorentina puoi trovare grandi spazi. Nel secondo tempo Vlahovic e Milik ci hanno dato una grossa mano. Però manteniamo un profilo molto basso, dobbiamo arrivare nelle prime quattro un passetto alla volta”.

Come giudica la prova di Bremer?

“Buona. Così come Rugani e tutta la squadra, tutti si sono messi a disposizione. Serve questo spirito”.

Come ha visto Chiesa?

“Sta facendo una buona stagiine, è in crescita. Si è messo a disposizione della squadra, per lui non era facile giocare a Firenze ma l’ha fatto nel migliore dei modi“.

E Miretti?

“Mancava il gol, oggi l’ha fatto importante. Contento per lui e grande inserimento”.