Intervistato da Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sfida vinta contro il Torino nel derby.

Allegri: “Milik ha dato fluidità al gioco”

Queste le parole del tecnico toscano:

Come avevate preparato la gara senza Vlahovic e Chiesa? “Nel primo tempo avevamo preparato la gara per essere aggressivi ma il Torino è stato bravo e noi non siamo mai riusciti ad andarli a prendere. Poi ci siamo messi ordinati con il 4-4-2 e di lì abbiamo fatto meno fatica, siamo stati più aggressivi e dal 25′ la gara è stata in crescendo. Poi Milik ha dato più fluidità al gioco ma Miretti si è messo a disposizione e il primo tempo andava fatto così”.

Perché siete passati al 4-4-2 ? “Facevamo confusioni nelle uscite, invece di lì sono stati poco pericolosi”.

Sulla fase difensiva i risultati stanno arrivando? “Ma anche buoni in fase di attacco, difensivamente la squadra sta trovando un buon equilibrio, i difensori dentro l’area hanno fatto bene, cosa che a Bergamo non era successo perché avevamo concesso qualche situazione. Sulla classifica? E’ una soddisfazione ma il cammino è ancora lungo, tornare alla normalita alla Juventus è vincere le partite, girare pagina ed essere contenti ma pensare a quella dopo. Ora abbiamo la sosta poi una grandiosa partita contro il Milan e ci dobbiamo preparare al meglio quando rientreranno tutti. Sono stati convocati tanti giocatori italiani, anche Miretti e Fagioli un giorno ci arriveranno e di questo sono molto contento”.

Su Gatti, Kean e Yildiz? “Per noi è importante anche l’ambiente che c’era stasera e noi ne abbiamo bisogno, quando non vinci da tre anni ritornare ad avere questo clima ci aiuta molto. Yildiz è giovana ma è sveglio, sa cosa fare quando ha la palla. Sono contento per la convocazione di Kean in nazionale, era arrabbiato per non aver fatto gol stasera ma ha fatto una buona prestazione”.