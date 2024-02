Almeria-Atlético Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Colchoneros in casa dell'ultima in classifica.

Atlético Madrid, avversario dell’Inter in UEFA Champions League, ospite dell’Almeria, sabato alle 21. Colchoneros, sconfitti nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea dai nerazzurri, occupano la quarta posizione in classifica e sono a caccia di punti per mantenere la posizione. Davanti l’Almeria, ultima forza de La Liga, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La gara d’andata, disputata a dicembre, è terminata 2-1 per la formazione guidata da Simeone. Il match verrà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Almeria-Atlético Madrid, le probabili formazioni:

ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Pubill, Édgar, Radovanovic, Langa; Baba, Robertone, Viera; Arribas, Baptistao, Lozano. All. Garitano.

ATLÉTICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Reinildo, Savic, Paulista, Riquelme; Koke, Saúl, Barrios, Correa, Depay. All. Simeone.