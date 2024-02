Champions League, Arnautovic piega l’Atlético Madrid. Pari tra PSV e Borussia Dortmund

Champions League, risultati del martedì

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League all’Inter. I nerazzurri battono i Colchoneros per 1-0, grazie alla rete di Marko Arnautovic, bravo a piazzare in rete una respinta di Oblak arrivata dopo un tiro di Lautaro Martinez. La formazione di Inzaghi domina e porta a casa una vittoria importante in vista del ritorno di Madrid del 13 marzo.

Termina in pari, invece, la sfida del Philips Stadium di Eindhoven. Vantaggio del Borussia Dortmund al 24esimo minuto con Malen, che di destro non lascia scampo a Benitez. Pari del PSV dal dischetto, su rigore causato da un fallo di Hummels su Tillman, con De Jong che trasforma e riaccende le speranze dei padroni di casa. Tutto rimandato in Germania.

Inter-Atlético Madrid 1-0 – Arnautovic 79′ (I)

PSV-Borussia Dortmund 1-1 – Malen 24′ (B); De Jong, rigore 56′ (P)