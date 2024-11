Altobelli su Inter-Napoli: “Conte verrà accolto bene, su Lukaku andrei oltre. Scudetto? Ci sono altre squadre”

“Siamo solo all’inizio, però abbiamo visto che Inter, Napoli, Juve, Milan e Atalanta hanno qualità: tutte loro possano dire la loro – ha esordito l’ex punta -. Come verrà accolto Conte? Penso bene. I tifosi dell’Inter hanno sempre dimostrato di essere sportivi. Conte si è comportato bene con i nerazzurri, verrà rispettato. Parliamo di una brava persona e di un ottimo allenatore”.

Altobelli: “Inzaghi o Conte? Li prenderei tutti e due”

“Sono queste le parole di Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter, che ha parlato in vista della supersfida di questa sera. “Lukaku? I tifosi dell’Inter pensano che Lukaku sia un traditore. Dipendesse da me andrei oltre, è un ex e finisce lì. Ma i tifosi non sono così. Ricorderanno di aver accolto benissimo il belga e di come a loro avviso siano stati traditi. Quindi credo proprio che ci saranno dei fischi per Lukaku”.

“Per la panchina Inzaghi o Conte? Una bella domanda davvero (sospira, ndr). Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio e pure all’Inter ha dimostrato di essere forte. Tutti poi conosciamo le qualità di Conte. Diciamo che li prenderei tutti e due”.