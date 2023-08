La storia di Onana al Manchester United è iniziata in salita

Brutto momento per Onana, il nuovo portiere del Manchester United nel mirino della critica. Avvio di stagione da dimenticare per il portiere ex Inter. Anche oggi nella sfida contro il Nottingham Forest intervento goffo e da dimenticare per l’estremo difensore.

ONANA E IL GOL SUBITO