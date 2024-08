Amichevoli: Chelsea-Inter, le ultimissime sulle formazioni

In un precampionato non ancora entusiasmante, oggi torna in campo l’Inter a meno di una settimana dall’inizio del campionato. Formazione al completo per Inzaghi, che conferma Asllani a centrocampo e davanti il “Tucu” Correa a fianco di Thuram.

Chelsea-Inter, le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Maresca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.