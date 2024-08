Inter, Taremi non ce la fa per la prima col Genoa | Ci saranno solo Lautaro e Thuram in attacco

L’Inter nell’ultima settimana ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Il primo a fermarsi è stato Mehdi Taremi, che aveva tra l’altro iniziato il pre-campionato in maniera ottimale a suon di gol. Al suo infortunio si sono aggiunti poi quelli di Zielinski e Arnautovic. Dunque Inzaghi ha perso in un colpo solo i due attaccanti che nelle idee dovrebbero servire a far rifiatare Lautaro e Thuram, i quali saranno, a meno di sorprese o acquisti dell’ultimo minuti, i due soli attaccanti a disposizione per la prima di campionato contro il Genoa.

Inter, risentimento muscolare per Taremi | Salta il Genoa, può tornare in campo per la seconda di campionato

L’iraniano si è dovuto fermare per un risentimento muscolare al bicipite della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare il debutto in A. Inzaghi, contro il Genoa, potrà contare solo su Thuram e Lautaro – rientrati ad Appiano rispettivamente 6 giorni fa e ieri. La speranza è di poterlo recuperare per Inter-Lecce del 24 agosto: è questa, per il Corriere dello Sport, la data più probabile per il rientro di Taremi.