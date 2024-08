Inter, esami strumentali per Zielinski e Arnautovic | Le ultime sui due infortunati

Inzaghi spera di poter contare sui due calciatori in vista delle prossime due partite

Inter, Arnautovic e Zielinski ko

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Dopo gli infortuni capitati nell’ultima amichevole a Marko Arnautovic e Piotr Zielinski, questa mattina i due calciatori nerazzurri si sono sottoposti questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra dell’attaccante austriaco e un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra per il centrocampista ex Napoli, che sarà valutato settimana prossima mentre l’attaccante austriaco verrà visto giorno dopo giorno.