Inter, infortunio per Zielinski e Arnautovic | Oggi gli esami

L’amichevole contro il Pisa ha dato segnali importanti a Inzaghi nonostante un risicato pareggio ottenuto al 96° grazie al gol di Bisseck, ma ha anche provocato qualche problema fisico ad alcuni giocatori che hanno occupato il campo nel corso dei quasi 100 minuti disputati, che rischiano di non esserci per la prima giornata di campionato contro il Genoa.

Inter, oggi i risultati degli esami di Zielinski e Arnautovic

Dopo lo stop di Taremi, che non dovrebbe farcela per esserci per il debutto in Serie A il 17 agosto, anche Zielinski e Arnautovic hanno subito un lieve infortunio nel corso della sfida con i neroazzurri toscani, e oggi, in seguito agli esami strumentali, riceveranno la diagnosi che permetterà allo staff interista di valutare i tempi di recupero.

Dalle prime sensazioni, dovrebbe trattarsi solo di un forte affaticamento per entrambi, ma a preoccupare maggiormente è Arnautovic, che si è toccato durante la sfida sia la coscia che la caviglia. Di contro, però, Asllani ha definitivamente recuperato e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.