Inter, rivoluzione in attacco: Arnautovic e Correa verso la rescissione

l’Inter lavora sulle possibili uscite in avanti, in particolare quelle di Arnautovic, Correa e Salcedo. Secondo quanto scritto da “Sportmediaset.it”, i 3 attaccanti non sembrerebbero dare le giuste garanzie, né dal punto di vista fisico né tantomeno delle prestazioni ai titolari Lautaro,Thuram e Taremi. In particolare l’austriaco e l’argentino, i quali avrebbero rifiutato rispettivamente proposte dall’Arabia e dalla Turchia, in questi giorni, starebbero spingendo per lasciare comunque i nerazzurri. L’obiettivo di Marotta sarebbe quello di monetizzare il più possibile per provare il colpo Gudmundsson ma viste le cause giudiziarie dell’ islandese e il pressing costante della Fiorentina, la trattativa risulterebbe molto complicata.

Inter, attacco da rifare

I due attaccanti, entrambi in scadenza nel 2025, rischiano di pesare molto sulle casse nerazzurre, con l’Inter che, per risparmiare sugli ingaggi degli esuberi, starebbe pensando di rescindere i loro contratti. Difficile l’ipotesi di ritorno di uno tra Pinamonti e Bonazzoli nel ruolo di quarta punta, con quest’ultimo vicino alla Cremonese. Se queste situazioni non dovessero sbloccarsi è ipotizzabile la permanenza di Arnautovic nel ruolo di ultima punta, seguiremo sviluppi.