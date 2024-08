L'attaccante out due settimane, si spera nel rientro nella prima di campionato

Prima tegola per Simone Inzaghi: Mehdi Taremi si è fermato. La punta iraniana, presa a parametro zero in estate, ha rimediato un risentimento muscolare di primo grado alla coscia sinistra. Si valutano le condizioni fisiche dell’attaccante dell’Inter.

Inter, Taremi out almeno due settimane

L’iraniano dovrà saltare l’amichevole di domani contro il Pisa, in programma all’Arena Garibaldi alle 19,30. La notizia ufficiale e arrivata dalla stessa società nerazzurra con un comunicato: “Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. L’attaccante rischia un paio di settimane di stop. L’obbiettivo, ora, e la sfida contro il Genoa prevista per il 17 agosto, gara di debutto stagionale dell’Inter in Serie A.

Simone Inzaghi perde il giocatore che fino ad oggi era stato il migliore del precampionato nerazzurro: 5 gol in 3 partite (due doppiette). Inzaghi tiene le dita incrociate,la speranza è di averlo a disposizione per il 17 agosto.